PRE-SHOW COCKTAILS​ 24 marzo dalle ore 18 alle 19.30

In occasione del primo concerto Blue Note a Teatro Doglio, Palazzo Doglio offre un’esperienza ispirata ai pre-theatre drinks newyorkesi: cocktail sofisticato accompagnato da una proposta food sfiziosa prima dello spettacolo con i biglietti per il concerto inclusi. Venerdì 24 marzo, Nick the Nightfly aprirà la rassegna Blue Notes in Cagliari, il format firmato da Blue Note Milano per Teatro Doglio, con il concerto “Nick the Nightfly & Friends feat. Simona Bencini & Maggie – Hey! Mr. Bacharach”. Il celebre network dei jazz club più famosi al mondo arriva a Cagliari questa primavera con due eventi di grande jazz e musica internazionale, si inizia con un tributo a Burt Bacharach, considerato uno dei più grandi scrittori di canzoni del ventesimo secolo, con il sound di Nick the Nightfly e la voce senza tempo di Simona Bencini, storica protagonista dei “Dirotta Su Cuba”. L’Osteria del Forte celebra questo grande evento proponendo un Pre-Show Cocktail dalle ore 18 alle 19.30, che consentirà agli ospiti di godersi il pre-spettacolo con un cocktail eclettico e alcune prelibatezze per poi recarsi comodamente a Teatro. Il pacchetto Pre-Show Cocktail e concerto ha un costo di 65 euro in platea e di 55 euro in galleria. La prenotazione è obbligatoria scrivendo a [email protected]