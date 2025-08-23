“C’era una volta un passaggio diretto, subito dopo le strisce pedonali: i pedoni potevano attraversare ed entrare senza deviazioni nel viale alberato centrale”. Oggi, invece, quello spazio è stato “murato” dal restyling. Un riquadro nero, ben visibile nella mappa della vecchia sistemazione, segna ciò che non esiste più: un varco ora sparito. La nuova via Roma, scintillante dei nuovi arredi urbani, ha restituito eleganza al salotto della città. Ma i cittadini non mancano di notare le contraddizioni: più estetica, meno funzionalità. “Via Roma e la fantasia degli architetti. Questa è la vecchia sistemazione dove potevi attraversare dopo le strisce pedonali, ora chiuso”. Il percorso pedonale diretto è stato cancellato e chi vuole passare si trova costretto ad allungare il percorso fino al varco successivo. Un dettaglio che può sembrare minimo, ma che racconta bene lo scarto fra la “fantasia degli architetti” e la realtà di chi ogni giorno attraversa la città a piedi.