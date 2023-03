Cagliari, via Roma chiusa e tutto il caos attorno: 20 minuti da viale Colombo a piazza Matteotti

Il banco di prova che voleva il Comune? Eccolo, tutti incolonnati per colpa di via Roma chiusa al traffico. Tra le sette e le nove del mattino, in pieno centro a Cagliari va in scena il delirio: ci vogliono anche venti minuti tra viale Colombo e piazza Matteotti, e chi tenta le scorciatoie – via Lanusei, senza nemmeno arrivare in via XX Settembre, viale Regina Margherita o viale Trieste – poco cambia. Senza le corsie più vicine ai portici, le alternative sono poche. Caos sulle precedenze, nonostante il semaforo, subito dopo il Largo Carlo Felice. Da un lato le auto che vogliono girare nella corsia più vicina al mare, dall’altro chi sta arrivando dall’incubo delle lamiere sin dal viale Colombo.

Gli agenti della polizia Locale fanno il possibile e l’impossibile, ma il caos traffico c’è tutto. E siamo solo a fine marzo e solo al primo giorno di un lungo periodo – almeno sei mesi- con via Roma trasformata in cantiere per realizzare la foresta urbana dell’archistar Boeri.