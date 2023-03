Ignora l’alt dei carabinieri al Poetto e fugge a tutta velocità contro mano: nei guai un 40enne di Villacidro

Oggi a Villacidro i carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per resistenza a pubblico ufficiale, un quarantenne del luogo, disoccupato, noto alle forze dell’ordine.

Attorno alle 4:40 di stanotte i due militari, nel corso di un servizio di perlustrazione, avevano notato in via Lungosaline una Fiat Panda con due persone a bordo che, dopo aver ceduto il passo al veicolo militare, non aveva proseguito la marcia. Insospettiti dal curioso esitare dell’autista del mezzo, i carabinieri sono tornati indietro per intercettare l’auto. Per far comprendere le proprie intenzioni gli uomini dell’Arma hanno attivato i lampeggianti del mezzo, ma l’auto da controllare accelerava improvvisamente attraversando contromano le vie limitrofe. Iniziava così un inseguimento che terminava in via S’oru e Mari a Quartu. I fuggitivi sono stati costretti infine a fermarsi perché bloccati da una barriera di New Jersey. Uno dei due, l’autista, è riuscito ad abbandonare il veicolo e a scappare a piedi mentre il passeggero, identificato nell’uomo poi denunciato è stato bloccato e posto in sicurezza. Nel corso degli accertamenti è emerso che il veicolo è intestato a un ventunenne di San Gavino, residente a Villacidro ed è attualmente sprovvisto di copertura assicurativa. È stato pertanto sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi del codice della strada.