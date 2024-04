Cagliari, via le auto ed ecco i tavolini: tornano le pedonalizzazioni estive alla Marina

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari, via le auto ecco i tavolini: tornano le pedonalizzazioni estive alla Marina. La pedonalizzazione totale, partita da sabato, durerà fino al 31 ottobre prossimo e resterà in vigore tutti i giorni della settimana H 24 (0-24).

Sono coinvolte via Cavour (nel tratto compreso tra via Sant’ Eulalia e via Lepanto), via dei Mille (tra via Cavour e via Roma compresa la traversa), via Sant’Eulalia (tra via Sicilia e via Cavour) e via Porcile (nel tratto compreso tra via Cavour e via Sardegna).

Il provvedimento si inquadra nelle linee di mandato del sindaco e in particolare il programma dei trasporti e mobilità che comprende la rigenerazione degli spazi urbani e la loro accessibilità, per fare di Cagliari “una città intelligente sostenibile e includente”.

L’orientamento dell’amministrazione comunale è quello di procedere alla progressiva pedonalizzazione dei quartieri storici, sia per le caratteristiche geometriche delle strade che non consentono il transito dei veicoli e dei pedoni in condizioni di sicurezza, sia perché la salvaguardia delle peculiarità storiche e artistiche dei quartieri storici non è compatibile con il traffico veicolare intenso, e con la riduzione dei problemi di inquinamento causati dal traffico veicolare.