Il consigliere Giuseppe Farris riesce a convincere anche la maggioranza: via quel pezzo di strada che appartiene all’Ammiragliato che di fatto spezza in due la passeggiata di Su Siccu. Approvato dunque l’emendamento del consigliere di opposizione anche con i voti della maggioranza e subito parte la richiesta del Comune all’Autorità portuale.

L’obiettivo è riconquistare una zona strategica che si affaccia sul mare, a due passi dal porto e nella quale non è stato possibile sino ad ora edificare nulla.

“Ci auguriamo che al più presto questa interlocuzione porti al recupero di quell’area così importante”, sottolinea sottolinea il consigliere Giuseppe Farris. “È molto importante che in casi come questo il Consiglio comunale si muova all’unisono”.

Anche in prospettiva turistica Cagliari riuscirebbe così a ricomporre il puzzle del lungomare, allungando la passeggiata e comunque potrebbe utilizzare la zona anche per fornire nuovi servizi ai cittadini cagliaritani.

Oggi dunque in aula sono state approvate le osservazioni al Piano dell’Autorità di sistema.