C’è il sì del Consiglio Comunale alla permanenza per 5 anni degli studenti nel Liceo Alberti di Viale Colombo. È arrivato stasera con un emendamento sottoscritto sia dalla maggioranza che dall’ opposizione: il Liceo Alberti potrà rimanere operativo per i prossimi 5 anni e soprattutto sarà in gran parte ristrutturato e dunque rimesso a nuovo per i tanti alunni dello scientifico.

Una suola situata in una zona strategica in Viale Colombo dove a lungo gli studenti avevano chiesto l’installazione dei dossi dopo un grave incidente che aveva coinvolto un componente dell’ Istituto.

Dunque la scuola è salva e avrà anche un nuovo look per rivitalizzare soprattutto alcune aule che oggi non risultano nuovissime.