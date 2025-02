Piazzale vuoto, deserto, senza tutte quelle bancarelle ricche di colori e profumi che richiamano centinaia di persone da tutta la Sardegna. Un ritrovo immancabile, per tantissimi, un motivo di guadagno per chi espone e che conta molto sulla vendita settimanale. Ma l’ordinanza comunale, anche oggi, ha vietato lo svolgersi delle attività, perché quasi in concomitanza con la partita del Cagliari. Casteddu Online, per prima, è stata la redazione che ha esposto le perplessità del comitato spontaneo qualche giorno fa, le difficoltà di chi “lavora per portare a casa un pezzo di pane”. Giorgio Atzori e Ignazio Carlini speravano, a nome di tutti, “in una contro ordinanza, ma questo non è avvenuto”. Verrà chiesto un incontro con le istituzioni al fine di risolvere questa problematica. Intanto si ragiona e riflette e c’è chi propone di riprendere posto in viale Trento “per portare a casa la pagnotta. Noi abbiamo figli anche minori da mantenere”.