Le rassicurazioni dell’amministrazione non soddisfano la parte del Pd in consiglio, Francesca Congiu invia una pec al primo cittadino per “il dissesto generalizzato del manto stradale che sono diventati da allarme rosso”.

“L’obbligo per i comuni di provvedere alla manutenzione delle strade è disciplinato principalmente dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e dal Codice Civile” spiega Congiu che ricorda le norme principali. “Art. 14 del Codice della Strada – Stabilisce che gli enti proprietari delle strade (tra cui i comuni per le strade comunali) devono garantire la sicurezza e la manutenzione, compresa la segnaletica e il pronto intervento in caso di pericoli. Art. 2051 del Codice Civile – Rende l’ente proprietario responsabile per i danni causati da mancata manutenzione, salvo prova del caso fortuito.

I comuni possono essere ritenuti responsabili per incidenti causati da buche, segnaletica inadeguata o mancata manutenzione.

Alla luce di quanto sopra, chiedo che vengano disposti con urgenza gli interventi necessari per la riparazione e la messa in sicurezza delle strade del nostro Comune, al fine di prevenire ulteriori danni e disagi alla cittadinanza”.