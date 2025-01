“Prendi per te e lascia per tre”: questo è il motto dell’iniziativa di chi, senza pensarci due volte, espone in cassette limoni e arance. Vengono regalati, ognuno si può servire per il proprio fabbisogno personale, pensando anche agli altri concittadini però, in modo tale che chi gradisce l’invito possa usufruirne. Un gesto di altruismo e condivisione, gratuito, che ha strappato applausi e consensi verso i promotori, una coppia che risiede in paese, conosciuta come gentile e amorevole e che, con questo regalo verso tutti, conferma la bontà di possedere.

Tempi duri un pò per tutti, il caro prezzi, che attanaglia le famiglie, non consente di servire i conti in regola: spesso si sfora, altre volte si deve rinunciare perché proprio non si può: ecco allora che la comunità si stringe, si unisce, come i veri esseri umani sanno fare, e che, anche con poco, è capace di donare tanto, soprattutto lo spirito positivo che spinge a non arrendersi, mai, nemmeno nei periodi più bui e difficili.

Una pratica che si estende a vista d’occhio, allora, da Quartu Sant’Elena, dove una bottega regala il pane avanzato, a Sinnai Assemini dove sono sempre frutta e agrumi, prodotti di stagione, a essere apoggiati in strada, a disposizione di tutti.