Cagliari, via Fiume, nonostante i divieti, è percorsa ogni giorno da decine di automobilisti sia in discesa che in salita: “Ancora oggi non sappiamo nulla su quando verranno riaperte le strade”. Disorientati anche i residenti di Castello che si inerrogano sull’imminente futuro della viabilità del quartiere. “Non sappiamo se possiamo passare oppure no, l’altro giorno c’erano due macchine incastrate all’altezza della torre che stanno aggiustando. L’ultima volta che sono caduete alcune pietre, hanno bloccato l’uscita da Castello in via dei Genovesi, c’erano le transenne e sono state tolte solo dopo tantissimo tempo. E ora? Punto e a capo”.

Sulla questione interviene Roberto Mura: “È vergognoso che via Porcell e via Fiume non siano ancora state riaperte al traffico. Gli interventi di messa in sicurezza dovevano essere svolti in tempi molto più ristretti mentre. Eppure nel bilancio comunale ci sono le risorse per la messa in sicurezza delle mura storiche della città. In quartiere di Castello e tutta la città stanno soffrendo i disagi causati dalle lungaggini burocratiche e dall’assenza della politica”.