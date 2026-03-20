Cagliari-Napoli, clamoroso sciopero del tifo degli Sconvolts: tutti fuori dallo stadio, gli azzurri segnano subito.Dopo gli ultimi risultati negativi, la Unipol Domus è spettrale: tutto il settore degli Sconvolts è vuoto, la protesta dovrebbe durare 15 minuti. Da tempo non si verificava una contestazione del genere a Cagliari. Intanto il Napoli di Conte passa in vantaggio con McTominay dopo appena un minuto, bambola totale della difesa rossoblù. Una situazione surreale con i ragazzi della curva in protesta, dovrebbe saltare anche il coro dedicato a Gigi Riva all’undicesimo minuto. Gli altri tifosi provano a incitare la squadra ma sono stati raggelati dal gol lampo della formazione di Conte, imbottita di campioni. Pisacane ha scelto di lasciare in panchina gli unici veri attaccanti di ruolo, Kilicsoy e Pavoletti.