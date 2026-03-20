Cagliari, oltre 500 firme raccolte contro la chiusura di via Sassari: “È necessario che venga rimodulato il decreto per ascoltare le rivendicazioni di tutta la collettività”. “Nessuno vuole la strada chiusa sino a ottobre, un conto sarebbe la sera, ma non tutto il giorno”.

Il Comitato di Stampace ha organizzato una raccolta firme che, in poco tempo, ha maturato oltre 500 adesioni. Il presidente Adolfo Costa ha inviato la richiesta per un incontro con le istituzioni di competenza.

“Chiusura che non vuole nessuno delle oltre 500 persone che hanno firmato la petizione per scongiurare la chiusura h/24 di una strada fondamentale per le attività di residenti e delle attività produttive.

Ribadisco, che nessuno dei soggetti sopra citati vuole la chiusura h/24 della via Sassari.

Pertanto, è necessario che venga rimodulato il decreto per ascoltare le rivendicazioni di tutta la collettività”.

Il Comitato spera di essere ascoltato e confrontarsi con i vertici del Comune”.