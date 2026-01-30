Non si placano le proteste dei residenti di varie zone di Cagliari che continuano a segnalare grandi disagi sia per quanto concerne il manto stradale- troppo spesso letteralmente distrutto- che l’illuminazione assente.

“Questo è lo stato pietoso in cui versa la via degli Astri tra via delle Felci e via F.lli De Filippo”, scrive indignata la lettrice Stefania M. “Hanno avuto il coraggio di mettere la fermata del pulman sopra le buche, inoltre la strada è completamente priva di illuminazione pubblica nonostante i residenti paghino le tasse come il resto della città”.

Una situazione che- come raccontano i residenti- mette in dubbio la sicurezza sia con i mezzi che a piedi, rendendo spesso difficoltoso il rientro a casa.