Il relitto del Poetto e le immagini scattate nel 2010 sott’acqua durante il recupero del cannone. Davide Morelli, istruttore subacqueo e titolare del “Diving Center Chia”: “L’ultima mareggiata deve averlo distrutto in quanto parte del fasciame è stato trovato spiaggiato”.

Ignote, invece, le origini dei resti rinvenuti in un’altra spiaggia del Sud Sardegna da Franca Piga, “non si tratta del relitto francese”.

“Questo è il relitto francese del Poetto nel 2010, lavorammo con la Soprintendenza per il recupero di un cannone con il suo carrello” spiega Morelli che mostra le immagini del recupero. Alcuni resti sono stati recuperati dalla spiaggia dopo il passaggio del ciclone Harry. “Mi ritengo fortunato d’averlo potuto vedere in ottime condizioni con ancora la presenza di cime, materiale ceramico di uso quotidiano e addirittura dei resti delle vele dell’imbarcazione”.La Soprintendenza di Cagliari: “Con l’aiuto del Nucleo di tutela dei Carabinieri e del Comune di Cagliari, abbiamo immediatamente proceduto con il recupero dei legni, ormai sulla spiaggia. Una volta avviate tutte le misure urgenti per la messa in sicurezza dei reperti, dalle analisi abbiamo individuato vari elementi della struttura portante trasversale, quali madieri e coste, oltre ad altri frammenti di più difficile lettura”.

Si tratta sicuramente di un vascello di età moderna e probabilmente di notevoli dimensioni.