“Oltre alla mancata manutenzione delle strade urbane, che in due mandati sono state portate a uno stato di grave degrado, il Sindaco finisce per compromettere anche l’ultima opera ereditata dalle precedenti amministrazioni che, fino ad oggi, si trovava ancora in perfette condizioni le piste ciclabili” prosegue Congiu.

“Come già segnalato dal consigliere Massidda, dopo appena due giorni dalla modifica della viabilità si intravedono già evidenti segni di cedimento. Inoltre, qualora in futuro venissero effettivamente realizzati i tanto annunciati lavori sulla carreggiata stradale, i cittadini di Monserrato dovranno probabilmente rassegnarsi a non avere più una pista ciclabile utilizzabile”.Accuse rispedite al mittente da Locci che spiega: “Innanzitutto la consigliera prenda la parola durante il consiglio comunale anziché sui social o tramite la stampa.

Sono molte le imprecisioni su quanto ha dichiarato, i parcheggi, per esempio, non sono sulla strada principale e non ci sono segni di rotture o pericolo.

Sono 56 le strade che noi abbiamo riqualificato e la parte politica alla quale appartiene Congiu avrà fatto si e no 10 strade solo prima delle elezioni amministrative.

Noi siamo sempre stati dalla parte dei cittadini, abbiamo programmato queste strade e senza i denari non potevamo fare niente.

Via Riu Mortu ha sofferto del carico dei mezzi pesanti, del passaggio dei bus e ricordiamoci che sotto è vuota, ha il canale.

Le ciclabili? Opera fatta solo per prendere soldi e che non ha avuto nemmeno il collaudo, se passano due ciclisti al mese è molto. Vedremo di modificarla perché come è fatta espone i ciclisti a rischi. Il passeggero della macchina parcheggiata affianco alla ciclabile, infatti, nell’aprire lo sportello potrebbe prendere in pieno il ciclista”.

Riguardo le criticità delle strade ammalorate Locci ribadisce che è una problematica che non riguarda solo Monserrato e che i Comuni non hanno le risorse per poter intervenire celermente. Un appello agli enti sovraordinati: “Diano risorse per aggiustare strade e marciapiedi”.

