Una segnalazione preoccupante arriva da Giovanni, un automobilista di passaggio lungo la centralissima Via Dante, che descrive una situazione di grave pericolo per i cittadini. “La strada è completamente al buio, i pedoni si vedono a malapena, a momenti finivano sotto le auto. L’asfalto è in condizioni disastrose, pieno di pozzanghere”, racconta l’automobilista, evidenziando i rischi legati alla mancanza di illuminazione pubblica e al degrado del manto stradale. La mancanza di adeguata illuminazione in una delle arterie principali della città non è una novità. Il rischio per i pedoni è considerevole, con l’assenza di luce che rende la zona difficile da percorrere in sicurezza, soprattutto nelle ore notturne. Questa situazione, che si aggiunge ai disagi già segnalati in altre aree, solleva seri interrogativi sulla rapidità e l’efficacia degli interventi da parte delle autorità locali, chiamate a garantire una maggiore sicurezza per i cittadini.