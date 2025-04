Ancora un mini terremoto in Sardegna, questa volta a Ottana: alle 9,49 la Sala Sismica Ingv-Roma ha localizzato la scossa, registrata come esplosione in cava.

Di magnitudo ML 1.0 è avvenuto nella zona a 2 chilometri SE Ottana, in provincia di Nuoro a una profondità di 1 chilometro. Pressoché impercettibile, non sono stati registrati danni a persone o cose.