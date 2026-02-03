Nella mattinata odierna il Prefetto di Cagliari Paola Dessi ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica sul tema della sicurezza nei pubblici esercizi, nelle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo nel territorio provinciale, in attuazione della Direttiva del Ministro dell’Interno del 19 gennaio scorso.

All’incontro hanno partecipato, oltre ai vertici territoriali delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco, il Sindaco di Cagliari e della Città Metropolitana di Cagliari, i Presidenti delle altre province del territorio, il Segretario Generale della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, nonché i delegati di Confcommercio Sud Sardegna, di Confindustria Sardegna Meridionale, Confesercenti e dell’Ispettorato d’Area Metropolitana di Cagliari-Oristano.

Dopo l’illustrazione del contenuto della Direttiva ministeriale, si è proceduto ad un’accurata analisi congiunta del contesto esistente a livello provinciale con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza nei pubblici esercizi, nelle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, garantendo il rispetto della normativa e la tutela di lavoratori e avventori.

Tutti i presenti hanno unanimemente convenuto sull’esigenza di potenziare i controlli già in essere al fine di contrastare eventuali abusi sotto i vari profili e garantire adeguate condizioni di sicurezza.

I controlli verranno effettuati in sinergia tra le Forze di Polizia, le Specialità, i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale e il locale Ispettorato del Lavoro.

Il Prefetto ha sottolineato che la sicurezza nei locali pubblici, sia per chi li frequenta per divertimento che per chi vi lavora, richiede un impegno costante da parte di istituzioni e imprese, nonché una particolare attenzione nei controlli e senso di responsabilità da parte dei gestori.

Al riguardo, sono state ascoltate le esigenze rappresentate dalle Associazioni di categoria, le quali hanno assicurato la piena collaborazione con le Istituzioni anche attraverso una capillare opera di sensibilizzazione nei confronti dei rispettivi associati.

E’ stato, altresì, affrontato l’argomento della sicurezza nelle zone a maggiore vocazione commerciale e turistica.

A fronte dell’importante e costante attività di prevenzione e contrasto svolta dalle Forze di Polizia, che ha consentito di disincentivare il compimento di azioni illegali e la pronta individuazione dei soggetti responsabili, è stato comunque convenuto di mantenere alta l’attenzione al fine di garantire sempre maggiori standard di sicurezza.

Infine, nell’ambito di una maggiore collaborazione con tutti gli attori coinvolti, è stata condivisa con le Associazioni di categoria la necessità di implementare gli impianti di videosorveglianza gestiti dai titolari degli esercizi stessi e la relativa messa a diposizione delle immagini a favore delleForze di Polizia.