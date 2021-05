Cagliari verso la zona bianca, Truzzu: “Strade piene di gente? Sarà la normalità, riprendiamo a vivere”

Cagliari in zona gialla ma con numeri da piena zona bianca. Il Covid non morde più, il calo dei contagi è praticamente dell’ottanta per cento. A snocciolare i dati e a lanciare un “inno” alla vita è il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu: “Ogni giorno che passa, il numero dei positivi in città cala sensibilmente. Se ad aprile ne abbiamo contati oltre 1000, oggi sono poco più che 200. E questo grazie alla responsabilità dei cagliaritani, che nella maggior parte dei casi hanno rispettato le regole durante le 5 settimane tra zona rossa e arancione. Adesso è arrivato il momento di riprenderci la nostra vita. Ieri, nel primo giorno di zona gialla, è stata un’emozione vedere il pubblico tornare a teatro dopo sette mesi per assistere a uno spettacolo. È stato bello girare per la città e vedere tutti i tavoli all’aperto occupati”.

Cagliari in zona gialla ma con numeri da piena zona bianca. Il Covid non morde più, il calo dei contagi è praticamente dell’ottanta per cento. A snocciolare i dati e a lanciare un “inno” alla vita è il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu: “Ogni giorno che passa, il numero dei positivi in città cala sensibilmente. Se ad aprile ne abbiamo contati oltre 1000, oggi sono poco più che 200. E questo grazie alla responsabilità dei cagliaritani, che nella maggior parte dei casi hanno rispettato le regole durante le 5 settimane tra zona rossa e arancione. Adesso è arrivato il momento di riprenderci la nostra vita. Ieri, nel primo giorno di zona gialla, è stata un’emozione vedere il pubblico tornare a teatro dopo sette mesi per assistere a uno spettacolo. È stato bello girare per la città e vedere tutti i tavoli all’aperto occupati”.