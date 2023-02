Cagliari, vendita illegale di ricci al Poetto: maxi multa per un ambulante di Quartu

Vendeva ricci illegalmente al Poetto: scattano una maxi multa e il sequestro del camion. La Guardia Costiera di Cagliari, nell’ambito delle attività mirate a contrastare illeciti in materia di pesca ha accertato, la commercializzazione illegale di circa 500 ricci presso un venditore ambulante di Quartu. E’ stata irrogata una sanzione di mille e 500 euro, mentre i ricci sono stati sequestrati e rigettati in mare in quanto viventi.

Inoltre, il giorno dopo, assieme alla Polizia Municipale di Cagliari, presso un rivenditore ambulante in prossimità del Poetto, la Guardia Costiera ha accertato la commercializzazione di circa 500 ricci e di alcuni vasetti di polpa di riccio. Anche in questo caso identica procedura: sanzione di mille e 500 euro, sequestro dei ricci poi rigettati in mare.

Gli echinodermi erano privi della documentazione in materia di tracciabilità, resa obbligatoria dalla normativa europea e nazionale a tutela della salute pubblica e finalizzata alla prevenzione della commercializzazione di prodotti provenienti dalla pesca sportiva.

La Polizia Municipale di Cagliari ha inoltre accertato, nei confronti del commerciante di viale Poetto, l’esercizio del commercio su area pubblica privo di titolo abilitativo, facendo scattare un’ulteriore sanzione di 5 mila euro. Sono state poi sequestrate le attrezzature, compreso il furgone utilizzato per la vendita in quanto non in regola con la normativa in materia di circolazione stradale.