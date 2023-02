Bubu salvo in extremis: il giovane cuoco sardo è nella top ten di Masterchef

Bubu ce l’ha fatta. All’ultima curva ha superato il Pressure Test. E così Antonio Gargiulo, lo studente sardo di Archeologia è nei primi 10 dello show di Sky. Per la prova in esterna i cuochi amatoriali “scalano” il Monte Cervino, una delle cime più ardue d’Italia, per poi sfidarsi nella regione della Valle d’Aosta, terra piena di tradizione ma anche capace di racchiudere in un solo piatto influenze provenienti da Paesi diversi. Bubu è stato arruolato nella squdra blu che ha perso e si è ritrovato al Pressure Test, nel quale gli spiranti chef dovevano dimostrare di saper padroneggiare le diverse cotture della pasta.

Bubu e Ollivier hanno fatto gli errori più gravi. “Mi dispiace perché siete entrambi validi”, esordisce Chef Cannavacciuolo prima di pronunciare il verdetto finale. La pasta di Bubu era indietro nella cottura ma i passaggi erano giusti secondo i giudici. Tra i due è Ollivier a dover togliersi il grembiule della sfida e tornare a casa. E Bubu è tra i primi dieci.