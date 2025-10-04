Forse con le bombolette spray è stato raffigurato il simbolo della lotta che, in queste ultime settimane, ha investito anche l’Isola: si lotta per la pace, per la fine del massacro di poveri civili, per la libertà di un popolo. Giusti valori da portare in piazza e per le vie del centro abitato che stonano con il comportamento di chi ha colto l’occasione per distinguersi in malo modo.

A Cagliari sono apparsi i colori della bandiera della Palestina nella parete frontale del Bastione di Saint Remy.

L’immagine è stata condivisa sui social: “Non capisco la necessità di vandalizzare il nostro Bastione con lo spray. Chi pagherà?” esprime un cittadino.