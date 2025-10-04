La Polizia di Oristano ha tratto in arresto un pregiudicato, colto in flagranza di violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Gli agenti sono intervenuti in via Ricovero dopo la ricezione dell’allarme del braccialetto elettronico di cui l’uomo è dotato, in quanto sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento entro 500 metri.

Il dispositivo ha infatti segnalato alla Sala Operativa della Questura la presenza dell’uomo in prossimità della persona tutelata la quale, parte offesa nel procedimento penale a carico del pregiudicato (accusato di violenze, minacce e continue vessazioni nei confronti della ex compagna) stava accompagnando i figli a scuola.

Gli agenti delle Volanti hanno intercettato e arrestato l’uomo, nella cui disponibilità sono stati rinvenuti numerosi oggetti atti ad offendere, conservati all’interno dell’auto.