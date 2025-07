Ancora un atto vandalico a Cagliari, stavolta nel parcheggio del centro commerciale “I Fenicotteri” a Santa Gilla. Un’auto è stata presa di mira da ignoti che hanno mandato in frantumi i finestrini. Dentro non c’era nulla di valore se non un oggetto dal forte significato affettivo e sanitario: lo zainetto rosa di una bambina, con dentro una contenzione ortodontica dal costo elevato. A raccontarlo è il padre della piccola, che ha voluto rendere pubblica la vicenda lanciando un appello: “È l’ennesimo atto vandalico. Non c’era niente da rubare, se non uno zainetto rosa peloso di una bambina, all’interno c’era un apparecchio dentale piuttosto costoso. Se qualcuno lo avvistasse o avesse visto qualcosa, questo è il mio contatto: 3467724480”. Un gesto che unisce al danno materiale quello morale, colpendo indirettamente anche una bambina. L’appello del genitore richiama alla collaborazione e alla solidarietà: ogni dettaglio potrebbe essere utile per recuperare almeno lo zaino e il suo contenuto.