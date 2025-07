Tutti in coda sulla Ss195: anche due ore di attesa a causa di alcuni incidenti che hanno rallentato il traffico. In poco tempo la fila di auto è diventata chilometrica: “E non c’è via di uscita”. Automobilisti stremati a causa del maxi ingorgo lungo la nuova statale, da quanto si apprende la causa sarebbe dovuta a due tamponamenti, uno all’altezza di Sant’Angelo, che ha coinvolto tre macchine, e un altro poco prima della rotonda di Capoterra per chi giunge da Pula.