“Zona viale Diaz, viale Bonaria”, si legge nella nota, durante le ore notturne, “non aprite il finestrino “perché cerca di aprire lo sportello da dentro l’auto”: la vicenda non è nuova ma ben nota e datata, infatti a Quartu Sant’Elena, Quartucciu casi simili sono stati segnalati da tempo. “Chiede soldi, insulta le donne”, “è spesso in giro, chiede soldi”, “è successo anche a mio marito”, spiegano alcuni cittadini. Altri, invece, notano uno stato di disagio dell’uomo, una persona che andrebbe aiutata dalle istituzioni di competenza al fine di evitare che trascorra il suo tempo in strada a chiedere denari e passaggi ai passanti che, per evitare situazioni spiacevoli o incontrollabili, rendono nota la situazione e avvisano del potenziale pericolo.