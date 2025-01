Oggi in consiglio comunale il dibattito sulla transizione energetica e l’ordine del giorno sul parco eolico off-shore nel golfo degli Angeli. Le parole dei consiglieri all’opposizione Alessandra Zedda e Ferdinando Secchi: “Siamo i primi firmatari in entrambi gli argomenti e riteniamo che: Si alla transizione energetica da attuare con un mix di fonti energetiche, tutela della sostenibilità e energia per crescita e sviluppo. Si alle comunità’ energetiche nella comunità cagliaritana. Sì all’utilizzazione degli edifici pubblici, sì alla semplificazione burocratica, NO alla speculazione e alla distruzione del nostro mare e del nostro territorio”. “No a 55 pale eoliche alte oltre 300 metri che rischiano di distruggere l’ambiente marino in modo irreversibile, senza che nessuno abbia prodotto studi ad hoc, arrecando gravi danni anche al turismo e alla pesca”.