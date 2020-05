Cagliari, una strana notte di fine lockdown: auto in fiamme in via Petrarca e fuochi d’artificio (VIDEO)

Cagliari, una strana notte di fine lockdown: auto in fiamme in via Petrarca e fuochi d’artificio. Guardate il VIDEO girato da un portapizze cagliaritano: un’auto va in fiamme in via Petrarca e si sente il botto nell’aria, proprio mentre casualmente contemporaneamente qualche buontempone ha sparato strani fuochi d’artificio nel cielo della città, senza controllo, forse per festeggiare a mezzanotte la fine dei divieti totali. Due episodi distinto tra loro, ovviamente, e soltanto casuali. In via Petrarca, nel cuore di San Benedetto, sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco: il pericolo, come sentite dalle voci nel video, era che le fiamme si propagassero anche alle auto parcheggiate nelle vicinanze, provocando un disastro che fortunatamente è stato evitato grazie alla prontezza dei bravissimi operatori dei vigili del fuoco. Non si conosce ancora la natura del rogo.

Proprio in quei minuti invece, sui social, molti cagliaritani condividevano le immagini degli strani fuochi che hanno illuminato il cielo di Cagliari. E in questo caso, è stata la solita bravata (di fine lockdown).