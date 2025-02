Un viaggio nel cuore delle tradizioni sarde attraverso gli occhi dei più piccoli. La scuola dell’infanzia di Via Dublino, in occasione del carnevale, nella giornata di ieri ha messo in scena la cosiddetta “Sartill’e canna”, la Sartiglia dei bambini, un’iniziativa che ha portato i più giovani a vivere l’emozione della storica giostra equestre oristanese in un contesto ludico e formativo. L’evento, curato dalle docenti e dagli alunni, ha rappresentato un’importante occasione per far conoscere ai bambini la cultura della Sartiglia, permettendo loro di partecipare attivamente a una delle manifestazioni più affascinanti della Sardegna. Nei giorni precedenti, i piccoli si sono immersi nella preparazione dell’evento attraverso laboratori creativi, realizzando scenografie e oggetti tradizionali, un percorso che ha favorito lo sviluppo della manualità, della fantasia e della conoscenza storica. La “Sartill’e canna” non ha rappresentato solo un momento di festa, ma anche un’esperienza di apprendimento e crescita. Attraverso il gioco, i bambini hanno interiorizzato valori fondamentali come la collaborazione, il rispetto delle tradizioni e il senso di appartenenza alla propria terra.

“L’evento è stato un’esperienza meravigliosa per tutti. Le famiglie dei piccoli alunni sono state invitate a partecipare alla Sartill’e canna realizzata dai bambini delle quattro sezioni della scuola dell’Infanzia di via Dublino.

È stata una grande festa che ha emozionato e divertito tutti, grandi e piccini! Noi genitori eravamo spettatori dal terrazzino del bellissimo giardino della scuola di via Salvator Rosa (presso cui adesso Il plesso di via Dublino è ospite) in una giornata di sole come quella di ieri 18 febbraio. Tutti i bambini hanno sfilato come i cavalieri della tradizionale giostra cavalleresca con maschere bianche di cartone e cappelli neri di cartapesta creati da loro e ciascuno con il proprio cavallino sulle note dei ritmi della Sartiglia di Oristano. I cavallini sono stati realizzati dai bimbi con l’aiuto delle maestre con un bastone, cartoncino e cartapesta. E non sono mancati neppure i tamburini che hanno dato il via alla manifestazione! Poi, attraverso un simpatico megafono, le maestre hanno chiamato ad uno ad uno ciascun bambino e bambina con il proprio cavallo per affrontare ciascuno la sua corsa alla stella in sella al bastone con una piccola spada giocattolo.

Anche i cavalli avevano un nome, assegnato dai bambini stessi! Ciascun bambino ha avuto il suo momento speciale da protagonista accompagnato dagli incoraggiamenti e gli applausi delle famiglie. Noi genitori non finiremo mai di ringraziare tutte le maestre per aver condiviso con noi questo momento di grande gioia”. La scuola dell’infanzia di Via Dublino si conferma così un ambiente attento alla valorizzazione del patrimonio culturale locale, offrendo ai più piccoli un’opportunità unica di entrare in contatto con la storia e le radici della propria comunità.