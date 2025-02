Cagliari, nasce la Fiera del Mediterraneo con una grande galleria urbana e un hotel: sarà aperta, pedonale e collegata con Su Siccu da un Cannocchiale di 300 metri. Definito il progetto per la nuova Fiera di Cagliari, una vera e propria rivoluzione: giù tutte le recinzioni, la Fiera di viale Diaz aperta ai cittadini con servizi sempre attivi. Cannocchiale è il nome della maxi galleria alta 20 metri, una grande passeggiata per eventi che porterà da una parte alla zona sportiva rimodellata di Monte Mixi, dall’altra a Su Siccu che sarà destinata alla nautica da diporto. E’ tutto scritto nel nuovo piano urbanistico di Cagliari in discussione in questi giorni nella commissione consiliare.

Ecco nei dettagli il piano che di fatto rivoluziona una fetta importante di Cagliari trasformando quella che oggi è una zona morta, una Fiera spenta, una viale Diaz spettrale in un grandissimo polo attrattivo. Colpisce e fa sorridere l’idea del Cannocchiale che si chiamerà PortoFiera. sarà una grande infrastuttura che costituirà l’immagine della Fiera del Mediterraneo, e saranno le attrattive a distogliere i cagliaritani dall’impatto imponente dell’opera realizzata con percorsi e materiali speciali per la sicurezza pubblica.

Immaginate una Fiera non più chiusa, ma un nuovo grande spazio cittadino che potrà vivere ogni giorno, è il Comune a disegnarne un futuro diverso. La piazza Marco Polo ad esempio sarà riqualificata e dedicata ai mercatini tematici. L’area fieristica dovrà proiettarsi sino alla banchina attuale del molo di Su Siccu, sarà insomma una Fiera molto più grande di quella attuale, con meno parcheggi e più zone pedonali. A delimitare il recinto fieristico saranno aree green al posto degli orribili cancelli attuali. Sarà creato tutto un sistema di percorsi e connessioni anche con il nuovo stadio Sant’Elia. La Fiera sarà dedicata principalmente ai congressi di importanza europea e mondiale, da qui il nome di Fiera del Mediterraneo. La Camera di Commercio e l’Ente Fiera dovranno progettare le esigenze della nuova mega area fieristica, poi sarà un piano attuativo a far nascere il progetto che verrà realizzato in diverse fasi.

Ma cosa ci sarà dentro la nuova Fiera di Cagliari? Anche un albergo, oltre a rampe e a enormi sale per congressi. Dopo il Cannocchiale sorgerà la Grande Sala al primo piano. l’edificio direzionale (Innovation Hub), poi il Padiglione Special che già dal suo nome appare come il più suggestivo. Poi il Padiglione F, il Padiglione D, il Centro Congressi già esistente riqualificato, un grande albergo al centro con vista mare che forse è la vera grande novità del piano. E la Rampa che porta alla Grande Sala. Ci sarà una piazza per gli eventi e un palcoscenico per i concerti con copertura mobile, dunque probabilmente utilizzabile anche per gli spettacoli invernali. Il piano della nuova Fiera del Mediterraneo è scritto dagli ingegneri incaricati dal Comune, il piano urbanistico sarà discusso in tempi brevi in consiglio comunale e disegna una Cagliari completamente nuova.