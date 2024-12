Un trapianto di fegato in urgenza nazionale è stato effettuato all’ospedale Brotzu di Cagliari su un 75enne di Olbia, ricoverato in gravissime condizioni dopo un avvelenamento da funghi. L’uomo aveva ingerito Amanita phalloides la scorsa settimana e, a causa della necrosi epatica acuta e irreversibile insufficienza d’organo, le sue condizioni erano peggiorate rapidamente. Dopo essere stato trasferito in Rianimazione a Cagliari, il pensionato è stato inserito immediatamente in lista per un trapianto di fegato in super urgenza nazionale. Grazie al coordinamento del Centro Nazionale Trapianti è stato individuato un fegato proveniente da un donatore deceduto in un’altra regione. Nella notte tra sabato e domenica, il Centro Regionale Trapianti della Sardegna ha richiesto l’intervento di un volo di Stato per trasferire l’equipe chirurgica dell’Arnas Brotzu all’ospedale del donatore.

Domenica, con una corsa contro il tempo, è stato effettuato un intervento lungo e complesso, guidato da Fausto Zamboni, direttore del Centro Trapianti di fegato dell’Arnas Brotzu. Il trapianto è riuscito e, dopo l’intervento, il paziente è stato trasferito dalla Terapia Intensiva al reparto di Chirurgia Epatopancreatica, dove è seguito dagli specialisti epatologi. L’assessore regionale alla Sanità, Armando Bartolazzi, ha espresso gratitudine per l’efficace collaborazione tra i vari enti: “Ringraziamo il Centro Nazionale Trapianti, che grazie alla sollecita attivazione del coordinamento regionale, diretto dal dottor Lorenzo d’Antonio, e al supporto della presidenza del Consiglio dei Ministri, ha reso possibile l’uso di un volo di Stato con mezzi dell’Aeronautica Militare. Una rete di collaborazioni efficiente ed efficace, che dal livello locale a quello nazionale ha saputo rispondere prontamente, salvando una vita”.