È iniziato oggi alle 16 un nuovo interrogatorio di Igor Sollai, il 43enne attualmente in carcere con le accuse di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. Sollai due settimane fa e dopo sei mesi in cui si proclamava innocente, ha già confessato l’omicidio della moglie Francesca Deidda, 42 anni, scomparsa il 10 maggio scorso da San Sperate. I resti della donna erano stati trovati il 18 luglio in un borsone nelle campagne tra Sinnai e San Vito, vicino alla vecchia statale 125. Nel precedente interrogatorio del 22 novembre, durato circa quattro ore, Sollai aveva raccontato nei dettagli come aveva ucciso la moglie: l’aveva colpita con un martello durante una lite mentre la donna si trovava seduta sul divano, per poi nascondere il corpo. Oggi, invece, le forze dell’ordine e i legali si attendono finalmente una spiegazione sul movente che ha spinto il 43enne, assistito dagli avvocati Carlo Demurtas e Laura Pirarba, a commettere il delitto. Come già due settimane fa, l’interrogatorio potrebbe finire a tarda sera.