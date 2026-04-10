Marina Piccola si dota di un nuovo presidio salvavita. Nell’area tra le più frequentate del litorale cagliaritano sarà installato un totem con defibrillatore DAE di ultima generazione, donato al Comune dall’associazione di imprenditori sardi Sardegna Futura nell’ambito del progetto “Le vie del Cuore”.

Il dispositivo è progettato per intervenire in caso di arresto cardiaco e può erogare fino a 360 joule, garantendo un’azione efficace su diverse tipologie di pazienti. Il sistema è inoltre collegato a un monitoraggio da remoto che consente il controllo costante dello stato di funzionamento, della batteria e dei componenti essenziali.

Grazie a questa tecnologia, la gestione operativa del dispositivo è completamente supervisionata a distanza, riducendo gli adempimenti legati ai controlli periodici previsti per apparecchi di questo tipo.

La presentazione dell’iniziativa è in programma per sabato 12 aprile 2026 a Palazzo Bacaredda, mentre l’installazione del totem sarà effettuata direttamente a Marina Piccola, punto di forte afflusso di residenti, sportivi e turisti durante tutto l’anno.

Il defibrillatore sarà accessibile in caso di emergenza e andrà a rafforzare la rete di cardioprotezione cittadina, già presente in altri punti strategici come piazza Yenne.

L’obiettivo dichiarato è quello di ampliare la diffusione di presidi salvavita negli spazi pubblici, rendendo la città sempre più attrezzata per interventi tempestivi in caso di emergenze sanitarie.