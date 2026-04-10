Sarà Silvio Baldini a guidare gli Azzurri nei match con Lussemburgo e Grecia fra due due mesi. Ad annunciarlo è direttamente le Federcalcio in un comunicato ufficiale.

“l tecnico dell’Under 21 siederà sulla panchina della Nazionale in occasione degli incontri in programma il 3 e il 7 giugno allo Stade de Luxembourg e al Pankritio Stadium di Candia”, si legge nella nota.

Toscano, classe ‘58, Baldini ha iniziato presto la sua carriera come allenatore, a soli 26 anni, prima nella squadra di seconda categoria del Bagnone e poi alla guida di diverse squadre toscane dilettantistiche.

Negli ultimi anni ha allenato squadre sia di serie A che B, come il Palermo, il Parma, l’Empoli, Lecce, Vicenza.

Foto Federcalcio