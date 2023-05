Cagliari, un incendio devasta “La piccola caffetteria” di via Cima

Fuoco e fumo nella notte in via Cima a Cagliari. Un incendio è infatti scoppiato all’interno de La piccola caffetteria, locale molto conosciuto in città e metà, ogni giorno, di tantissime persone. I danni sono legati soprattutto al fumo, stando ad una primissima ricognizione effettuata dai vigili del fuoco, intervenuti per domare il rogo. Per evitare che tutta l’attività commerciale andasse distrutta, i pompieri hanno dovuto sfondare la serranda principale.