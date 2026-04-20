“Garantire un collegamento efficiente tra i comuni serviti da CTM e l’aeroporto di Cagliari-Elmas, anche nelle fasce orarie meno coperte come la mattina presto e la sera tardi, è possibile”. Lo ha dichiarato il presidente del CTM, Rodin, intervenendo a Casteddu Online in merito alla proposta del consigliere Alessio Mereu di istituire un tavolo con Regione e azienda di trasporto per attivare una linea dedicata allo scalo.

Secondo Rodin, la richiesta dei cittadini per un collegamento più stabile con l’aeroporto è crescente e già oggi il sistema di trasporto pubblico presenta una base operativa su cui intervenire. “CTM è già in grado di garantire il servizio da e verso l’aeroporto – ha spiegato – e attraverso Amicobus, attivo da quest’anno, assicuriamo anche un collegamento diretto con lo scalo. Non partiamo da zero: i mezzi ci sono e l’azienda è strutturata”.

Il nodo, tuttavia, resta istituzionale. “La decisione non è solo nostra – ha aggiunto il presidente – ma è in capo alla Regione Sardegna, che deve valutare se affidare a CTM questo servizio. Se l’assessorato ai Trasporti ci chiederà di attivarlo, saremo al tavolo con piena disponibilità e spirito collaborativo”.

CTM, attualmente, già raggiunge l’aeroporto di Elmas attraverso alcune linee urbane e servizi dedicati, ma l’ipotesi sul tavolo riguarda un potenziamento strutturato del collegamento, soprattutto nelle fasce orarie oggi meno servite.