A vederlo così, si fa fatica a credere che solo pochi giorni fa veniva preso d’assalto. Il mercato di San Benedetto è ormai sbarrato, tristemente chiuso, in attesa che inizino i lavori: per ora, le serrande sono state sollevate solo per permettere il trasloco in piazza Nazzari, dove l’esordio per i 180 boxisti è previsto per martedì mattina, con tanto di cerimonia inaugurale del Comune.

La buona notizia, per i boxisti costretti a diciassette giorni di stop e per i cagliaritani orfani dei loro rivenditori di fiducia, è che non ci sarà nessuno slittamento: martedì mattina il mercato di piazza Nazzari sarà operativo.

La speranza è ora che i lavori partano subito nel vecchio mercato: dopo i primi frenetici giorni post chiusura non ci sono stati sopralluoghi né segnali di aperture imminenti del cantiere.