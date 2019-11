Cagliari, ubriaco colpisce un muro in via Roma: patente ritirata e auto sequestrata

Incidente stradale questa notte nel centro città.

Intorno alle 5:15 un 35enne residente in provincia, alla guida della propria auto, nell’affrontare una svolta a destra dalla via Roma verso la via Maddalena, ha perso il controllo del veicolo e si è scontrato violentemente sul muro dell’edificio posto all’incrocio tra le due vie.

I due passeggeri e il conducente non hanno riportato lesioni. Sottoposto a prova etilometrica da parte degli agenti della Polizia Municipale di Cagliari, giunti sul posto per i rilievi del sinistro, il conducente è risultato avere un tasso alcolemico superiore a 1,80. Verrà denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo posto sotto sequestro.