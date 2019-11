Droga a Villamar, in manette un tecnico di computer e un commerciante

Operazione antidroga dei carabinieri di Villamar: arrestati un commerciante e un tecnico di computer con un etto di marijuana nell’auto. Alla vista dei militari i due sono scesi dall’auto e hanno opposto resistenza.

Ieri i militari della Stazione di Villamar, insieme a quelli di Villanovafranca e al Nucleo Operativo Radiomobile di Sanluri, hanno arrestato due uomini che a Villamar a bordo di un furgone erano stati bloccati in tarda mattinata con un circa 100 grammi di stupefacente, probabilmente prima di un appuntamento. Una pattuglia dell’Arma infatti li ha incrociati in via Roma e riconosciuti come persone con precedenti. L’auto dei carabinieri si subito affiancata e all’alt i due hanno fermato il mezzo a lato strada. Non appena compreso che sarebbero stati perquisiti hanno tentato di scappare approfittando della forte pioggia. Il primo è stato subito bloccato, l’altro, più rapido, è corso via a piedi ma uno dei militari lo ha inseguito e fermato 100 metri più avanti. Nell’auto il motivo della loro agitazione: un sacchetto con un etto di marijuana.

I due, residenti a Sanluri, B.M. originario di San Gavino Monrealem classe 1977, tecnico, e P.L. di Decimoputzu, classe 1974, con un negozio di frutta e verdura a Sanluri, hanno poi patito un approfondito controllo proseguito a Sanluri, con la collaborazione di altri rinforzi inviati dalla compagnia. Perquisite le rispettive abitazioni, un maneggio con diversi cavalli, l’esercizio commerciale di ortofrutta e un magazzino. Trovati altre minime dosi di marijuana e un bilancino di precisione.

Arrestati per detenzione di stupefacenti in concorso e resistenza a pubblico ufficiale, a termine attività sono stati accompagnati ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.