Con i mercatini, che offrono prodotti alimentari, abbigliamento e artigianato, ci saranno anche musica, spettacoli, luminarie che riaccenderanno l’eterna magia della festa più bella e suggestiva per grandi e piccoli: il programma completo degli eventi natalizi sarà presentato in Comune nei prossimi giorni. L’evento è un omaggio ai sapori e alle tradizioni del territorio così come all’artigianato.
Quella di quest’anno sarà la nona edizione di un appuntamento ormai diventato imperdibile per cittadini e visitatori che potranno immergersi nell’atmosfera unica delle festività, riscoprendo il fascino delle tradizioni e il calore della comunità.