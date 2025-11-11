La magica atmosfera di Natale torna in piazza Yenne e nel corso Vittorio Emanuele con i mercatini che apriranno il primo dicembre e attireranno decine di migliaia fra cagliaritani e turisti. Quaranta le casette che saranno distribuite nelle due location, due terzi nel Corso e un terzo in Piazza Yenne, fra cui i visitatori potranno curiosare. Sono attese oltre centomila persone, soprattutto nei weekend , dove il pienone garantisce ottimi affari anche agli esercizi commerciali della zona, bar, pub e ristoranti, per i quali viene stimato un incremento del giro d’affari pari a circa il 20%.

Con i mercatini, che offrono prodotti alimentari, abbigliamento e artigianato, ci saranno anche musica, spettacoli, luminarie che riaccenderanno l’eterna magia della festa più bella e suggestiva per grandi e piccoli: il programma completo degli eventi natalizi sarà presentato in Comune nei prossimi giorni. L’evento è un omaggio ai sapori e alle tradizioni del territorio così come all’artigianato.

Quella di quest’anno sarà la nona edizione di un appuntamento ormai diventato imperdibile per cittadini e visitatori che potranno immergersi nell’atmosfera unica delle festività, riscoprendo il fascino delle tradizioni e il calore della comunità.