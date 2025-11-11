C’è sgomento e dolore per il giovane professionista cagliaritano Nicola Salis, morto ieri sera mentre si trovava in sella alla sua Benelli con il cugino William.
La moto di Salis si è scontrata con una Ford C Max lungo la Strada Provinciale 15, all’incrocio con via del Lavoro a Selargius.
Niente da fare per il 27enne: i sanitari hanno provato a rianimarlo senza successo. Il cugino William è ricoverato in rianimazione in gravi condizioni al Brotzu di Cagliari.
iIllesa la conducente della vettura, visibilmente sotto choc per l’accaduto. Un’altra vita, l’ennesima, interrotta troppo presto in un soffio.