Cagliari, trovato sano e salvo l’anziano fuggito dalla Casa di Riposo di Terramaini

È stato ritrovato sano e salvo l’anziano fuggito ieri sera dalla Casa di Riposo di Terramaini. Dopo una notte di preoccupazioni e ricerche, scattate dopo le 21 di ieri, l’uomo è stato rintracciato in un box del mercato di San Benedetto in buone condizioni. L’ottantacinquenne per anni aveva lavorato nei box ed è stato immediatamente riconosciuto dagli operatori che hanno subito avvertito i carabinieri. I militari, a loro volta, hanno immediatamente avvertito la Casa di Riposo. I dirigenti della struttura assieme all’assessore alle Politiche sociali Viviana Lantini si sono subito precipitati a San Benedetto. “Ci ha detto che voleva vedere i nipoti”, ha dichiarato l’assessore, “quando ci ha visto si è commosso. Ora è di nuovo a Terramaini e sta bene”. Nemmeno un graffio per l’anziano che ha trascorso tutta la notte fuori dalla struttura e stamattina è stato ritrovato.