Cagliari, blackout improvviso in via Tuveri: negozi ko e anziani intrappolati in ascensore

Ennesimo blackout in pieno centro a Cagliari, stavolta la luce è saltata in gran parte di via Tuveri, tra allarmi che hanno iniziato a suonare all’impazzata e commercianti, baristi e ristoratori su tutti, ko per oltre un’ora proprio in un orario di punta. La corrente è sparita a mezzogiorno e i due operai dell’Enel si sono limitati a dire che “è colpa di un guasto ad una delle centraline”. Non certo un blackout indolore: una coppia di anziane, insieme ad un cagnolino, sono rimaste bloccate per oltre un’ora dentro l’ascensore di un palazzo. I vigili del fuoco sono riuscite a liberarle dopo oltre un’ora, con la figlia di una delle nonnine che è andata a chiedere spiegazioni agli operai dell’Enel: “È stato un guasto improvviso, non potevamo prevederlo e stiamo cercando di ripararlo”. Intanto, però, i tantissimi negozianti di via Tuveri sono stati costretti a fermare qualunque attività: “Da giorni registriamo sbalzi di tensione delle corrente”, racconta il titolare del bar Il Salottino. “Oggi, a distanza di giorni, il guasto”.

Guasto che è stato riparato dopo oltre un’ora, un lasso di tempo giudicato inaccettabile sia da chi aveva clienti sia da chi doveva abbassare la serranda per andare in pausa pranzo.