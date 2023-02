Cagliari, trovata una fontana di età romana sotto piazza Matteotti: stop ai lavori della metro

Dal sottosuolo di piazza Matteotti, all’altezza della stazione ferroviaria, spunta una fontana dell’epoca romana. Un ritrovamento archeologico importante che ha costretto gli operai per il cantiere della linea della metropolitana leggera a fermare i lavori. E ora il progetto sarà rivisto: per salvaguardare il monumento è necessaria una modifica al tracciato della metro che prevede la realizzazione del capolinea proprio all’interno della stazione . Inevitabile l’allungamento dei tempi

La scoperta è di qualche giorno fa. La Sovrintendenza ai Beni archeologici ha informato l’Arst e ha presentato la richiesta per la modifica al progetto. “Si tratta di una fontana romana” dichiara Carlo Poledrini, direttore generale dell’Arst, “per la Sovrintendenza si tratta di un monumento importante e da valorizzare. Purtroppo non possiamo sapere quanto ci vorrà per riprendere i lavori. Non dipende soltanto da noi”.