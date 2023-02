Giallo a Selargius, Tonio Massidda trovato morto in via Nenni

Era scomparso da domenica mattina. Nessuno l’aveva più visto nella struttura che frequentava e oggi erano scattate le ricerche. Un appello è stato lanciato anche sui social network. Ma nella tarda serata è stato ritrovato morto dalla polizia municipale di Selargius in via Nenni. L’uomo si chiamava Antonio Massidda, noto Tonio (e non Giovanni Montisci come scritto in precedenza per errore, ndr) e aveva 77 anni. Sulla vicenda indagano i carabinieri.