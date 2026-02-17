Il maestrale soffia con forza sul capoluogo, raggiungendo raffiche fino a 80 chilometri orari, e scattano le prime misure di sicurezza. In viale Diaz, nel tratto che costeggia la Fiera, è stato interdetto il traffico per il timore che alcuni alberi possano cedere sotto la spinta del vento.

A presidiare l’area sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno disposto il blocco del transito veicolare lungo la carreggiata, caratterizzata dalla presenza di numerosi pini marittimi. Si tratta di esemplari datati, già in passato interessati da cedimenti durante ondate di maltempo.

La decisione è stata adottata in via precauzionale per evitare rischi a automobilisti e pedoni. Il viale resterà chiuso fino al completamento delle verifiche sulla stabilità delle piante e al ripristino delle condizioni di sicurezza.