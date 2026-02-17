Tocco “pone l’accento sulla grave carenza di personale medico e sanitario nei

reparti di emergenza.

“Gli operatori sono stremati, costretti a turni massacranti per garantire un servizio minimo ai cittadini. Mancano medici, infermieri e ausiliari, mentre i numeri degli accessi continuano a crescere, anche

per la chiusura o il ridimensionamento di altri presidi territoriali”.

Tocco chiede che la Regione e l’Azienda sanitaria universitaria si

facciano carico immediatamente del problema, avviando un tavolo di confronto permanente con tutte le istituzioni coinvolte – Comune, Regione, direzioni ospedaliere e rappresentanze sindacali – per individuare soluzioni concrete.

“Non bastano annunci o piani a lungo termine. Servono interventi immediati per potenziare i reparti, rafforzare gli organici e migliorare l’accoglienza dei pazienti. La sanità pubblica è un diritto che deve

essere garantito a tutti, non un percorso ad ostacoli”.

