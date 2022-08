Cagliari, tre persone denunciate per ricettazione.

Ieri a Cagliari i carabinieri del Radiomobile hanno denunciato per il reato di ricettazione un 45enne romeno, un 30enne senegalese e una 36enne di Quartu, tutti disoccupati e con precedenti esperienze giudiziarie.

I tre, in via Tonale, dopo aver ingaggiato una rumorosa lite che ha allarmato i vicini, lite riguardante questioni di denaro, controllati dai militari sono stati trovati in possesso di capi di vestiario, di 4 piastre per capelli, un arricciacapelli e un asciugacapelli, tutto di verosimile provenienza furtiva. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e verrà depositato presso l’ufficio corpi di reato della Procura.