E niente, dal traffico incubo di Cagliari non si riesce proprio a uscire. Se poi ai cantieri eterni se ne aggiungono sempre di nuovi, che quasi sempre vanno a rilento e peggio ancora se sono a poca distanza l’uno dall’altro, allora il disastro è servito. Basta imboccare viale Ciusa per rendersene conto: tre cantieri a ridosso l’uno dell’altro, con lavori a rilento anche per colpa delle temperature proibitive, trasformano il tratto fino a via Cocco Ortu, dove poi comincia il cantiere del mercato di San Benedetto, in un percorso di guerra, e pure a ostacoli.

La fila parte dal deposito del Ctm in viale Ciusa e arriva direttamente all’imbocco di via Bacaredda: un tormento per gli automobilisti, soprattutto con le temperature di questi giorni.